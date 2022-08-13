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عربي-دولي

لتمرير الصفقة مع إيران... هل يُخفف الاتحاد الأوروبي العقوبات ضدّ الحرس الثوري؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 05:00
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قالت النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو"، إن الاتحاد الأوروبي يقترح تخفيف العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني، بهدف إنعاش الصفقة النووية مع إيران.

ونقلت المجلة عن مقتطفات من مسودة الوثيقة، التي تم الانتهاء من تفاصيلها يوم الاثنين في فيينا، أن اقتراح الاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه من خلال وساطة رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتنسيق الوثيق مع المسؤولين الأميركيين، لن يرفع في حد ذاته العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، لكنه سيحد من فعاليتها بشكل جدي.
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(روسيا اليوم)
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