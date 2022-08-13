حرب أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة.. وهذه المرة من الجنوب

قد تدخل حرب الاستنزاف الطاحنة في أوكرانيا مرحلة جديدة حيث يستعد الجيش الأوكراني لهجوم لاستعادة الأراضي المحتلة في المنطقة الجنوبية المحيطة بخيرسون، في الوقت الذي تصعّد فيه روسيا من حدة خطابها من خلال اتهام الولايات المتحدة "بأنها متورطة بشكل مباشر في الصراع".

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "يبدو أن أوكرانيا بدأت حملتها الجنوبية الجديدة بهجوم جريء يوم الثلاثاء على قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، على طول ساحل البحر الأسود. تظهر الأقمار الصناعية التجارية أن ما يصل إلى تسع طائرات روسية دمرت بسبب انفجارات في القاعدة، مما ألحق أضرارًا أيضًا بالمباني السكنية القريبة. وقال مسؤول أوكراني إن القوات الخاصة لبلاده هي من نفذت الهجوم. مع هجومها الجنوبي الذي طال انتظاره، من الواضح أن أوكرانيا تأمل في استعادة الزخم ضد القوات الروسية التي تكبدت خسائر فادحة في الجنود والمعدات منذ غزوها في 24 شباط. في الوقت الذي تكون فيه روسيا متوترة وضعيفة، يريد القادة الأوكرانيون إظهار قدرتهم على استعادة الأرض المفقودة والانتصار في نهاية المطاف. إنها استراتيجية جريئة، لكنها أيضًا محفوفة بالمخاطر. تمتلك روسيا جيشًا أكبر، وفي مواجهة هجوم أوكرانيا، ستتمتع بميزة الدفاع، على عكس المراحل السابقة. وقال ويليام ب. تايلور، السفير الأميركي السابق في كييف، "هذا هو الوقت المناسب للهجوم الأوكراني المضاد، لكن عليهم أن ينجحوا". وأضاف: "من غير المستحب أن تقوم بذلك وتفشل".

وأضافت الصحيفة، "تقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تمنح أوكرانيا الأسلحة والذخيرة والتدريب الذي تحتاجه لكسب هذه المعركة لاستعادة الأراضي المحتلة في الجنوب. يوم الاثنين، أعلن البنتاغون عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار تشمل صواريخ إضافية لمنصات "هيمارس" الـ16 الموجودة الآن في أوكرانيا، و75000 طلقة من ذخيرة المدفعية، وصواريخ متطورة مضادة للطائرات. في غضون ذلك، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتزويد كييف بمعلومات استخبارية لمهاجمة القوات الروسية. ظهرت التوترات الجديدة بوضوح بعد التقرير الذي صدر في 1 آب عن صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية والذي قال فيه الجنرال الأوكراني فاديم سكيبيتسكي، وهو نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في البلاد، "إننا نستخدم معلومات في الوقت الفعلي" من الولايات المتحدة في استهداف هجمات صواريخ "هيمارس" على إمدادات الوقود والذخيرة الروسية. واثارت هذه المقابلة ردود فعل روسية حادة في اليوم التالي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيغور كوناشينكوف "كل هذا يثبت بشكل لا يمكن إنكاره أن واشنطن، خلافا لمزاعم البيت الأبيض والبنتاغون، متورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، "وردا على سؤال حول تعليق سكيبيتسكي، قال متحدث باسم البنتاغون: "نحن نزود الأوكرانيين بمعلومات مفصلة وحساسة من حيث التوقيت لمساعدتهم على فهم التهديدات التي يواجهونها والدفاع عن بلادهم ضد العدوان الروسي". ومن المفارقات، أن أحد أهداف الولايات المتحدة في تبادل المعلومات الاستخباراتية كان على ما يبدو التحقق من أي هجمات "هيمارس" تعتبرها الولايات المتحدة شديدة الخطورة. وقالت التلغراف إن سكيبيتسكي "اقترح" أن تبادل المعلومات "سيسمح لواشنطن بوقف أي هجمات محتملة إذا كانوا غير راضين عن الهدف المقصود". أوكرانيا قادرة على تحويل انتباهها إلى الجبهة الجنوبية لأنها أعاقت إلى حد كبير الهجمات الروسية في منطقة دونباس الشرقية. أحرزت روسيا تقدمًا بطيئًا هناك، بتكلفة باهظة، حيث وسعت موطئ قدمها الذي اكتسبته عندما غزت قواتها في عام 2014. لكن شريان الحياة الحقيقي لأوكرانيا هو ساحل البحر الأسود. إذا تمكنت القوات الأوكرانية من دفع الروس إلى الخلف من خيرسون وزابوريجيه، إلى الشرق، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على طول الساحل ويمكن في النهاية حماية وصول أوكرانيا البحري إلى الأسواق العالمية".

ورأت الصحيفة أن "الجدول الزمني الأوكراني لحملة الجنوب مدفوع جزئيًا برغبتها في التغلب على الاستفتاء الروسي المخطط له في خيرسون والمناطق المجاورة التي قد تشكل خطوة أولى في إعلانها أراضي "روسية". يتوقع المسؤولون الأميركيون أن هذا الاستفتاء يمكن أن يتم هذا الشهر أو في أيلول، ويخشون أنه سيصعد الحرب ويجعل أي مفاوضات سلام نهائية أكثر صعوبة. تتطور معركة أوكرانيا ضد الغزاة أيضًا نحو زيادة استخدام القوات الخاصة في الهجمات السرية ضد روسيا وحلفائها الأوكرانيين. حذر كبار المسؤولين الأميركيين موسكو قبل بدء الحرب من أنهم سيواجهون تكتيكات حرب العصابات هذه إذا قاموا بغزوها. منذ الغزو، ساعدت القوات الخاصة الأميركية والبريطانية في تدريب نظرائهم الأوكرانيين على تكتيكات التمرد ، ولا تزال الروح المعنوية الأوكرانية مرتفعة بشكل مذهل. وفقًا لاستطلاع جديد صدر يوم الخميس عن المعهد الجمهوري الدولي، يرى 93 في المائة من الأوكرانيين أن المستقبل "واعد إلى حد ما"، ويعتقد حوالي 98 في المائة أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب".

وختمت الصحيفة، "يقال إن الجنرالات الروس أصيبوا بالإحباط بسبب الجمود في أوكرانيا، وسيزداد ذعرهم إذا تمكنت أوكرانيا من شن هجوم مضاد ناجح في الجنوب. لكن يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير منزعج من استراتيجية أوكرانيا الجنوبية الجديدة. بالنسبة له، تشكل هذه الحرب المعادل الجيوسياسي للقتال في قفص، حيث يطالب خصمه بالخضوع".