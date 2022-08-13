بيان للبيت الأبيض حول عملية طعن سلمان رشدي... ماذا جاء فيه؟

أصدر البيت الأبيض بيانا أدان فيه "الاعتداء المشين" على سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.





وفي بيان له، أوضح جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، قائلا: "البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشينا على الكاتب سلمان رشدي"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "عمل عنف مروع"، مؤكدا أن "إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تصلي من أجل شفائه العاجل".

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(روسيا اليوم)