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عربي-دولي

كيف علقت الصحف الإيرانية على استهداف سلمان رشدي؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 05:30
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هنأت صحيفة "كيهان" اليومية الإيرانيّة المحافظة المتشددة السبت الرجل الذي طعن في ولاية نيويورك الكاتب البريطاني المعروف عالميا سلمان رشدي مؤلف كتاب "آيات شيطانية" الذي صدرت بحقه فتوى منذ أكثر من ثلاثين عاما.
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وكتبت الصحيفة التي يعين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رئيسها "مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي".

وأضافت: "لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين".

ولم تعلق السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن على محاولة اغتيال الكاتب البالغ من العمر 75 عاما.

تماشيا مع الخط الرسمي وصفت جميع وسائل الإعلام الإيرانية رشدي بأنه "مرتد"، باستثناء الصحيفة الإصلاحية "اعتماد"، وفقا لما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورأت صحيفة "إيران" اليومية الرسمية أن "رقبة الشيطان" "ضربت بشفرة حلاقة".

وكتب محمد مراندي مستشار فريق المفاوضين حول الملف النووي في تغريدة على تويتر "لن أذرف الدموع على كاتب يدين بكراهية واحتقار لا حدود لهما للمسلمين والإسلام".

وزعم أن "رشدي بيدق إمبراطورية يتظاهر بأنه روائي ما بعد الاستعمار".
 
(الحرة) 
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