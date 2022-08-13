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9 قتلى و18 جريحًا في حادث سير بجنوب مصر

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:30
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح في حادث انقلاب حافلة صغيرة في جنوب مصر.

وقالت السلطات المحلية، في بيان، إن الحادث وقع أمس الجمعة عندما انقلبت سيارة ركاب في أعقاب انفجار إطار على طريق سريع في محافظة المنيا على بعد 273 كيلومترا جنوبي العاصمة القاهرة.
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وأوضح البيان أن الحافلة الصغيرة، ميكروباص، كانت تنقل ركابا من محافظة سوهاج إلى القاهرة.

أضاف البيان ان سيارات إسعاف هرعت الى الموقع ونقلت الجرحى الى مستشفيات المنيا.
 
 في وقت سابق من الشهر الجاري، اصطدم ميكروباص بشاحنة في سوهاج، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة 4 آخرين.

في يوليو، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة مقطورة متوقفة في المنيا، ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 30 على الأقل.
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