تركيا تعلن مغادرة سفينتين جديدتين من أوكرانيا

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وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16.وأوضحت الوزارة أن "فولمار إس التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا".وتابعت: "كذلك، غادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة 3 آلاف طن من بذور دوار الشمس".وقالت الوزارة إن "سفينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب".