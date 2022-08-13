قصة اللحظات الأخيرة لسقوط كابل.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

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والتقت صحيفة "نيويورك تايمز" بالسفير روس ويلسون وعدد آخر من المسؤولين الذين سبق لهم العمل في أفغانستان خلال العشرين عاما التي تواجدت فيها الولايات المتحدة بالبلاد وذلك للحديث عن مشاعرهم وآمالهم وأحيانا إحباطهم.في صباح يوم 15 آب 2021، تلقى روس ويلسون، القائم بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة في كابل، تحديثا أمنيًا رهيبا من القادة العسكريين.كان إطلاق النار يندلع في جميع أنحاء العاصمة الأفغانية مع اقتراب مقاتلي طالبان وتخلي قوات الأمن المحلية عن مواقعها.في الوقت ذاته، كان من المتوقع أن تقتحم طالبان السجون في المنطقة وتطلق سراح الآلاف من السجناء، مما يخلق موجة محتملة من المتطرفين وغيرهم من المجرمين المتجهين إلى كابل.وأمر ويلسون بإغلاق السفارة وإجلاء حوالي 1500 أميركي وموظف آخر، حيث تم حرق الوثائق على عجل وتدمير المعدات.وقال: "لقد كان الأمر مؤلماً"، واصفا الأحداث التي دفعته وآلاف آخرين إلى الفرار من أفغانستان في أواخر آب.وتابع: "كان على الناس أن يتركوا الأشياء ورائهم - ممتلكاتهم، حياتهم قد اقتلعت من جذورها بشكل لا يصدق. جميعهم يفكرون في أصدقائهم الأفغان، سواء الزملاء الأفغان أو الأشخاص الذين يعرفونهم ويهتمون بهم".بحلول منتصف الظهيرة، قام أحد جنود مشاة البحرية الأميركية بإنزال العلم الأميركي من عموده خارج السفارة وسلمه إلى السفير ويلسون الذي استقل طائرة هليكوبتر متجهة إلى المطار على أطراف المدينة.وقال ويلسون: "بحلول ذلك الوقت، كان هناك أكثر من علامة استفهام ضخمة حول قدرتنا على العودة في أي وقت في المستقبل القريب جدًا". وأضاف: "من الواضح أنه يوم حزين للغاية."وغادر معظم موظفي السفارة أفغانستان في تلك الليلة أو في وقت مبكر من اليوم التالي. لكن ويلسون وحوالي 30 دبلوماسيًا أميركيا مكثوا لمدة أسبوعين آخرين في محاولة للعثور على مواطنين أميركيين آخرين ومقيمين دائمين وحلفاء أجانب وإجلائهم من بين عشرات الآلاف من الأفغان المذعورين خارج المطار متوسلين لإنقاذهم.ويتذكر ويلسون عمل الدبلوماسيين عند بوابة المطار خلال نوبات عمل مدتها 12 ساعة وسط إطلاق نار وانفجارات وضد الزئير المستمر للجماهير، وقال: "هذا صعب حقاً. لا أحد يمكنه أن يتخيل مدى فظاعة الوضع".وكان ويلسون من بين آخر 4 دبلوماسيين غادروا كابل، حيث استقلوا آخر طائرة عسكرية أميركية حلقت قبل منتصف الليل بقليل في 30 آب.وتوجهت الرحلة إلى العاصمة القطرية، حيث تم نقله إلى مستشفى عسكري لإجراء فحوصات طبية وقيل له إنه مصاب بفيروس كورونا.وكان عدد قليل من الناس يرتدون أقنعة خلال الأيام الطويلة والمدمرة في مطار كابل، لكن ويلسون افترض أن التعب والأعراض الأخرى التي كان يعاني منها كانت نتيجة العمل لمدة 20 ساعة في اليوم لمدة خمسة أسابيع متتالية.وسافر ويسلون إلى منزله خارج مينيابوليس لعزله واستقال رسميا من منصبه في نهاية أيلول.