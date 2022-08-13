فيضانات اليمن تودي بحياة 77 شخصاً وتشرد الآلاف

أكد تقرير أممي، صدر أمس الجمعة، وفاة 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن، خلال أقل من أسبوعين.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير له، إن "التقارير الأولية في اليمن تفيد بمقتل 77 شخصا، من بينهم أطفال، جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة".

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وأفاد التقرير أن "هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 تموز الماضي حتى 10 آب الجاري".



وأضاف أنه "تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها".



وأشار إلى أن هذه الأسر "تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات".