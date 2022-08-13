أردوغان: مصممون على تحقيق النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حزبه الحاكم (حزب العدالة التنمية) قد حقق المرتبة الأولى 15 مرة خلال الانتخابات منذ تأسيسه، منوها إلى أن حزبه سيحقق النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

Advertisement

وشدد أردوغان في رسالة تهنئة أرسلها إلى الأعضاء المؤسسين لحزبه الحاكم بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ21، على عزم الحزب تحقيق النصر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2023.

وجاء في البيان الصادر عن حزب العدالة التنمية التركي، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، أن أردوغان أشاد بإنجازات حكومات حزبه خلال السنوات الماضية، والتطورات التي حققتها بلاده في "البنية التحتية بدءا من التعليم إلى الصحة، ومن الأمن إلى العدالة، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الرياضة".

وقال أردوغان: "عندما ننظر إلى الوراء اليوم، نلاحظ بسرور أننا قمنا بحملة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عاما"، على حد تعبيره.



وتابع الرئيس التركي: "نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بصناديق الاقتراع 15 مرة منذ تأسيسه، إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023".

(سبوتنيك)