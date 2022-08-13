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مقاتلو طالبان يفرقون تظاهرة نسائية في كابل

Lebanon 24
13-08-2022 | 12:30
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أطلق مسلحون من طالبان، السبت، النار في الهواء بالعاصمة الأفغانية كابل لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول حركة طالبان إلى السلطة في البلاد، كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس. 
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وسارت نحو أربعين امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة.

وطارد مقاتلو الحركة بعض المتظاهرات اللواتي لجأن إلى المتاجر المجاورة، وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق.

ورفعت المتظاهرات لافتة كتب عليها "15 آب يوم أسود"، في إشارة إلى ذكرى سيطرة الحركة على السلطة في البلاد العام الماضي، وذلك ضمن إطار مطالبتهن بحقوقهن في العمل والمشاركة السياسية. 

وهتفت المتظاهرات قبل تفريقهن "العدل العدل. سئمنا الجهل". كما تعرض بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاج - وهو أول تجمع نسائي منذ شهور - للضرب على أيدي مقاتلي طالبان.
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