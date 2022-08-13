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عربي-دولي

بعد عملية جراحية لساعات.. سلمان رشدي على التنفس الاصطناعي

Lebanon 24
13-08-2022 | 13:30
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وضع الروائي البريطاني، سلمان رشدي، الذي أصدر مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية، روح الله الخميني، فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانيّة"، على جهاز التنفس الاصطناعي بعد عملية جراحية استغرقت ساعات عدة جراء تعرضه للطعن في نيويورك، وفقا لوكالة رويترز.
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وتواجد رشدي  البالغ من العمر 75 عاما بمعهد تشوتوكوا الثقافي شمال غرب ولاية نيويورك، الجمعة، عندما تقدم رجل إلى المسرح واندفع نحو رشدي قبل أن يسدد له عدة طعنات في عمل وصفته الولايات المتحدة بـ "الاعتداء المقيت والعنف المروع".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وكيله، أندرو ويلي، قوله إنّ "الأنباء ليست جيّدة" وإنّ "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قُطِعت أعصاب ذراعه وتعرّض كبده للطّعن والتلف".

وفور تعرّضه لهجوم على منصّة مركز ثقافي في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، نُقل رشدي بمروحيّة إلى مركز  "UPMC Hamot" الجراحي في بنسليفينا، حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله على تويتر، واعدًا بتوفير معلومات منتظمة بشأن الوضع الصحّي لرشدي الذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدّة بعد حصوله على الجنسية الأميركية عام 2016.

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