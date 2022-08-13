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عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على "بيسكي" بدونيتسك وتدمر راجمة هيمارس

Lebanon 24
13-08-2022 | 14:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة بيسكي في مقاطعة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، وتدمير راجمة صواريخ أميركية الصنع من طراز "هيمارس".

تفصيلا، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن بلدة بيسكي، التي تعتبر من أقوى معاقل القوات الأوكرانية في إقليم دونباس قد باتت تحت سيطرة القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالية لها.
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وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت بطارية صواريخ من نظام "هيمارس" أميركية الصنع بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.

كما أعلن الجيش الروسي، شن قواته ضربات جوية وصاروخية، أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا، وإصابة 300 آخرين في منطقة خاركيف، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.
 
كما كشف بيان للجيش الروسي، عن استهداف ما يصل إلى 270 من العسكريين الأوكرانيين، إضافة إلى تدمير 22 قطعة من المعدات العسكرية والقضاء على سريتين كاملتين من لواء ميكانيكي، في مناطق متفرقة من دونيتسك، إضافة إلى تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي 24 في مقاطعة نيكولايف.
 
(سكاي نيوز عربية)
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