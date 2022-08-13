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عربي-دولي

واشنطن: إيران على بعد أسابيع من امتلاك قدرة التسلح النووي

Lebanon 24
13-08-2022 | 13:24
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قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن إيران على بعد أسابيع من امتلاك مواد كافية لصنع قنبلة نووية، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق نووي في أقرب وقت.


وذكر مالي، في حوار مع موقع "بي بي إس" الأميركي: "الوضع الذي نحن فيه اليوم بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، هو أن إيران على بعد بضعة أسابيع فقط من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة".
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وأضاف: "علينا أن نقارن هذا بالواقع الذي نعيشه اليوم، إذا تمكنا من الوصول إلى اتفاق، فذلك من شأنه أن يعيد إيران عدة أشهر إلى الوراء فيما يخص امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة".

وبشأن تقدم إيران، خلال مفاوضات فيينا، بطلب إغلاق تحقيق "المعدات المشبوهة" مقابل إحياء الاتفاق النووي، أوضح روبرت مالي: "لا.. وقد أوضحنا ذلك مرارا، لن نمارس أي ضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق هذه القضايا العالقة".

وتابع: "سيغلق التحقيق حين تقدم إيران الإجابات الموثوقة من الناحية الفنية على الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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