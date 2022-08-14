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هكذا وصف بايدن الهجوم على سلمان رشدي

Lebanon 24
14-08-2022 | 00:00
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دان الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس السبت، "الهجوم الشرس" على الكاتب البريطاني الأميركي سلمان رشدي، الذي لا يزال في المستشفى غداة عملية الطعن التي تعرّض لها في ولاية نيويورك.

 

وأشاد بايدن برشدي "لرفضه الترهيب والإسكات"، مؤكدا أنه وزوجته السيدة الأولى جيل و"جميع الأميركيين وجميع الناس حول العالم" يصلّون من أجل "تعافي" رشدي.

 

وكانت شرطة ولاية نيويورك قد أعلنت أن الكاتب الشهير سلمان رشدي، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود، تعرض للطعن يوم الجمعة قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

 

وكشف وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن من المرجح أن يفقد رشدي إحدى عينيه، فيما وصف البيت الأبيض الاعتداء الذي تعرض له الروائي بأنه "مروع"، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "نضال" رشدي "هو نضالنا".

(سكاي نيوز)

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