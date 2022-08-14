Advertisement

عربي-دولي

"تصاريح تفتقر الى الحياد".. كوريا الشمالية تنتقد دعم أمين عام الأمم المتحدة لنزع سلاحها النووي!

Lebanon 24
14-08-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-980646-637960573439687008.jpg
Doc-P-980646-637960573439687008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دعمه لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل، ووصفت التصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية بيانا من وزارة الخارجية، بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، إنه يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل عندما التقى برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.
Advertisement
 
وقال كيم سون جيونج نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية في بيان: "لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي العميق إزاء تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي تفتقر بشكل صارخ إلى الحياد والإنصاف وتتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف كيم أنه لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب أو يقبل أوامر من حكومة بلد معين، بل عليه أن يمتنع عن القيام بأي عمل قد يضر بمنصبه كمسؤول دولي مسؤول فقط أمام الأمم المتحدة.

وشدد كيم على أن "نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه" هو "انتهاك لسيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
 
وطالب كيم، غوتيريش بتوخي الحذر عند النطق "بكلمات خطيرة" في خضم الموقف الحاد للغاية بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-08-14
04:30 | 2022-08-14
04:00 | 2022-08-14
03:30 | 2022-08-14
03:00 | 2022-08-14
02:30 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website