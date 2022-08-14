تطورات جديدة بعملية طعن سلمان رشدي.. المُشتبه به من أصل لبناني يؤكد بأنه "غير مذنب"

أكد المشتبه به في طعن الروائي البريطاني، سلمان رشدي، أمس السبت، بأنه غير مذنب في محاولة القتل من الدرجة الثانية والتهم الأخرى الموجهة له.

وقالت السلطات إن هادي مطر، 24 عاما من أصل لبناني، متهم بطعن رشدي - الذي أثار عمله المثير للجدل تهديدات بالقتل - في محاضرة يوم الجمعة الماضي.

كما اتهم مطر وهو من سكان نيوجيرسي، بالاعتداء من الدرجة الثانية، بقصد التسبب في إصابة جسدية بسلاح مميت.

ودفع مطر ببراءته بحسب محامي الدفاع العام، ناثانيال بارون.

وقال المحامي بارون إن مطر كان "متعاونًا للغاية" ويتواصل بشكل علني، لكنه لم يناقش محتوى تلك المحادثات. ورُفض الإفراج عنه بكفالة وأودع سجن مقاطعة تشوتوكوا، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة، الجمعة المقبل.

وفور تعرّضه لهجوم على منصّة مركز ثقافي في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، نُقل رشدي بمروحية إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية طارئة استمرت لساعات.

وتضمنت إصابات رشدي ثلاث طعنات في الجانب الأيمن من مقدمة رقبته وأربع طعنات في بطنه وثقب في عينه اليمنى وثقب في صدره وتمزق في فخذه الأيمن، بحسب المدعي العام لمقاطعة تشوتوكوا، جيسون شميدت، الذي قدم تفاصيل عن الإصابات خلال محاكمة مطر.

وأضاف المدعي العام بالمقاطعة أن رشدي قد يفقد عينه اليمنى.

وقال شميدت خلال استجواب مطر إن المشتبه به وصل إلى تشوتوكوا قبل يوم واحد على الأقل من الحدث واشترى تذكرة لحضور الحدث قبل يومين.

وأضاف أن مطر سافر إلى تشوتوكوا بالحافلة وكان معه نقودا وبطاقات ائتمانية مسبقة الدفع وهوية مزورة. وتابع شميت: "كان هذا هجومًا مستهدفًا مخططًا مسبقًا وغير مبرر على السيد رشدي".

ويوم الجمعة، وضع رشدي على جهاز التنفس الصناعي ولم يتمكن من التحدث، حسبما قال وكيله، أندرو ويلي، لصحيفة "نيويورك تايمز". وقال ويلي إن "الأعصاب في ذراعه قطعت وتعرض كبده للطعن والتلف. الاخبار ليست جيدة".

ورشدي البالغ من العمر 75 عاما روائي بريطاني من أصل هندي أثار جدلا كبير في العالم الإسلامي بعد روايته "آيات شيطانية" التي صدرت عام 1988 في لندن مما دفع المرشد الإيراني الأعلى السابق، روح الله الخميني، لإصدار فتوى بإهدار دمه.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، السبت، إن المكتب يعمل مع السلطات المحلية والدولية في تحقيقه في الهجوم، بما في ذلك "الشركاء الدوليين في المملكة المتحدة لتوفير معلومات إضافية، لأن الضحية مواطن مزدوج الجنسية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

(الحرة)