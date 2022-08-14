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إخلاء مطار كانبيرا في أستراليا بعد إطلاق أعيرة نارية.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
14-08-2022 | 04:30
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ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إخلاء مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا، اليوم الأحد، بعد أن أطلق مسلح النار.


وقالت التقارير الإخبارية الواردة من أستراليا إن الشرطة ألقت القبض على مطلق النار ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
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ولم تعلق الشرطة في العاصمة الأسترالية على الفور وقالت إنها ستصدر بيانا قريبا، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة لرجل داخل مطار كانبيرا بينما كان المسافرون ينظرون إليه.
 
وقالت وكالة فرانس برس إنه تم توقيف رجل في استراليا بعد إطلاق عيارات نارية في مطار كانبيرا، غير أنه لم ترد تفاصيل أخرى عن الأوضاع في المطار أو عن السبب وراء إطلاق النار.

كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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