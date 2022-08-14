يائير لابيد يعلق على عملية القدس.. هذا ما قاله!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن منفذ عملية القدس التي أسفرت عن إصابة 10 مستوطنين، من بينهم 3 في حالة خطيرة جدا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال يائير لابيد: "تم إطلاعي أثناء الليل وهذا الصباح على تفاصيل هجوم إطلاق النار الليلي في القدس، وأتلقى تحديثات منتظمة حول هذا الموضوع".وأضاف لابيد: "تعمل قوات الأمن والشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة من أجل القضاء على الإرهابي الحقير، ولن يتوقفوا حتى يتم القبض عليه، فليعلم كل من يسعون لإلحاق الأذى بنا أنهم سيدفعون ثمن أي ضرر يلحق بالمدنيين".وأردف: "القدس عاصمتنا ومركز سياحي لجميع الأديان، وتعمل قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على استعادة السلام والشعور بالأمن في المدينة..أبعث بأمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين في الهجوم وأعيل أسرهم القلقة".