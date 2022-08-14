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عربي-دولي

دول تحث واشنطن على تسريع تسليمها الأسلحة.. ما هي؟

Lebanon 24
14-08-2022 | 07:00
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن دول الجناح الشرقي لحلف الناتو طالبت الولايات المتحدة بتسريع عمليات إمدادها بالأسلحة، كما ترى ضرورة توسيع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

ووفقاً لمعطيات الصحيفة، يدعو المسؤولون في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، الجانب الأميركي إلى زيادة إنتاجه الدفاعي لتسريع تنفيذ العقود الدفاعية التي تم إبرامها سابقا.
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وقال كوستي سالم مستشار وزارة الدفاع في إستونيا، في مقابلة مع الصحيفة: "نحن نحتاج لراجمات الصواريخ من طراز HIMARS، وللطائرات بدون طيار من طراز ريبر، وللرادارات المضادة للبطاريات. هذا أكثر ما نحتاجه من القوة القتالية التي ستكون ضرورية لكبح روسيا".

وترى السلطات البولندية، من جانبها، أن تسريع الولايات المتحدة عمليات تسليم أنواع معينة من الأسلحة التي وعد بها الجانب الأمريكي، سيساعد في تعزيز القدرات الدفاعية البولندية.

ووفقا للصحيفة، تتوقع بولندا شراء أنظمة صواريخ باتريوت وراجمات الصواريخ من طراز HIMARS ومقاتلات F-16 ودبابات أبرامز، من الولايات المتحدة.

وتؤكد "واشنطن بوست"، أن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي  باول سولوخ، ناقش مؤخرا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ضرورة توفير استجابة أكبر من جانب الشركات الدفاعية الأمريكية، لضمان إمكانيات الرد على التهديدات المتزايدة.

ويشار إلى أن العديد من دول المنطقة، قامت في الأشهر الأخيرة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزوناتها الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن ممثل البنتاغون قوله، إنه يجب على الدول الغربية في مرحلة ما، تعويض دول شرق أوروبا عن الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا.
 
(روسيا اليوم)
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