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وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة إلى البيت الأبيض.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
14-08-2022 | 07:30
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وجّه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ساسة البيت الأبيض.

وعبر حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "لا بد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين".
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وتابع أمير عبد اللهيان: "إن إسقاطات البيت الأبيض لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد أرواح آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني والمنطقة".
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