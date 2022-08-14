وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة إلى البيت الأبيض.. هذا ما جاء فيها

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وجّه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ساسة البيت الأبيض.وعبر حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "لا بد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين".وتابع أمير عبد اللهيان: "إن إسقاطات البيت الأبيض لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد أرواح آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني والمنطقة".