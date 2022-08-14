فاجعة تهز مصر... 41 قتيلا وعدد كبير من الجرحى في حريق داخل احدى الكنائس (صور)

شب حريق صباح اليوم الأحد في كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن الحريق أدى إلى مقتل 41 وإصابة آخرين.

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن 41 لقوا حتفهم في حريق كنيسة "أبو سيفين" بإمبابة في محافظة الجيزة (غربي القاهرة)، كما أصيب 12 آخرون.



وقالت وزارة الداخلية إن حريق كنيسة الجيزة ناجم عن خلل كهربائي في أحد المكيفات، وإن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق هو السبب الرئيسي للوفيات والإصابات.



وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيسي أكد خلال الاتصال قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة.وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيسي أكد خلال الاتصال قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

البابا تواضروس الثاني

من جهته قال البابا تواضروس الثاني إننا نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة مطار إمبابة (شمالي الجيزة)، وأضاف أنه على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين.





السيسي يعلق ويعزي

وبدوره، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية في تويتر: "أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأضاف: "وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".



تحقيق في الحريق

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مقر الكنيسة.



وكشفت مصادر أمنية وقضائية أن الأجهزة المعنية شرعت في التحقيق في ملابسات الحادث، وقد أشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أن الحريق ناجم عن خلل كهربائي.

وفي السياق، تقرر التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحريق، وكذا كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المنازل والمحال في الجوار.

برقيات تعزية

وبعث أمير الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري بضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة أبوسيفين.



وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وجاء في نص البرقية: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة في كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، باسم الشعب اللبناني وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام الأمن والتقدم والاستقرار".

كما أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا الحريق الذي شب في أحدى الكنائس غرب القاهرة، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وأجرى الرئيس ميقاتي اتصالا برئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي معزيا بالضحايا.

كذلك أبرق الرئيس ميقاتي للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معزيا الكنيسة القبطية وذوي الضحايا بالحادث الجلل الذي اوقع ضحايا وجرحى .



