طفل يبكي جانب حمار "نفق عطَشاً" في المغرب.. ما حقيقة الصورة؟





ويظهر في الصورة طفلٌ يجلس على عبوتين بلاستيكيتين إلى جانبٍ حمارٍ ممدّد أرضاً يبدو نافقاً، وجاء في النصّ المرافق لها "تراجيديا البحث عن الماء في بلاد (الأفوكا والدلاح)".

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جفاف في المغرب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفلٍ يبكي إلى جانب حمارٍ نافقٍ على أنّها ملتقطة في المغرب في ظلّ أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ قرابة أربعين عاماً.ويظهر في الصورة طفلٌ يجلس على عبوتين بلاستيكيتين إلى جانبٍ حمارٍ ممدّد أرضاً يبدو نافقاً، وجاء في النصّ المرافق لها "تراجيديا البحث عن الماء في بلاد (الأفوكا والدلاح)".





والمغرب أصلًا تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة بـ1700 متر مكعب للفرد سنوياً، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة. وعملياً، فإن ذلك الأمر دفع المغرب إلى حالة "الإجهاد المائي البنيوي"، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.



ولمواجهة الكارثة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب.



وتستهلك الزراعة أكثر من 80 بالمئة من الموارد المائية للمغرب ما يطرح أيضاً تساؤلات حول السياسة الزراعية "التي تعطي الأفضلية للأغراس الملتهمة للمياه والمزارع الكبرى"، وفق ما أفاد الخبير الزراعي محمد سرايري لفرانس برس، وهو ما ألمحت إليه المنشورات المتداولة بذكر زراعة الأفوكا.



صورة قديمة من اليمن وحظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات مغربيّة عدّة على مواقع التواصل في ظلّ موجة جفاف تعاني منها البلاد وتعدّ الأسوأ منذ قرابة أربعين عاماً.والمغرب أصلًا تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة بـ1700 متر مكعب للفرد سنوياً، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة. وعملياً، فإن ذلك الأمر دفع المغرب إلى حالة "الإجهاد المائي البنيوي"، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.ولمواجهة الكارثة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب.وتستهلك الزراعة أكثر من 80 بالمئة من الموارد المائية للمغرب ما يطرح أيضاً تساؤلات حول السياسة الزراعية "التي تعطي الأفضلية للأغراس الملتهمة للمياه والمزارع الكبرى"، وفق ما أفاد الخبير الزراعي محمد سرايري لفرانس برس، وهو ما ألمحت إليه المنشورات المتداولة بذكر زراعة الأفوكا.صورة قديمة من اليمن