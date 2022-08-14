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عربي-دولي
روسيا تلمّح لحلحلة بملف إيران النووي.. هل بات الاتفاق قريباً؟
Lebanon 24
14-08-2022
|
11:00
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على الرغم من التحذير الأميركي الأخير من أن طهران باتت على بعد أسابيع من حيازة مواد كافية لصنع قنبلة نووية، فإن ممثل روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف، رجّح الأحد، إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وألمح المسؤول الروسي إلى احتمال ورود تطورات إيجابية قريبة حول الموضوع، مشيراً إلى أنه من المقرر التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي الإيراني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
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ولفت إلى أن منسقي الاتحاد الأوروبي أجروا عدة تعديلات على النص المطروح الآن، وذلك وفق وكالة "تاس" الروسية.
تحذير أميركي
وأتت هذه التطورات بينما قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أمس السبت، إن طهران على بعد أسابيع من حيازة مواد كافية لصنع قنبلة نووية.
وأضاف أن بلاده لم ولن تتفاوض حول خفض معاييرها للسماح للشركات الأوروبية بالتعامل مع طهران، مشدداً على وجوب تعيين الخطوات التي على إيران اتخاذها للحد من برنامجها النووي.
مفاوضات مجدداً
يذكر أنه بعد جمود استمر شهوراً، استؤنفت، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية، المباحثات بين إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا).
وتجرى المباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وتشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران. وبعد استئنافها في تشرين الثاني، علّقت مجدداً منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم لتعود مجددا وتستأنف في آب.
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