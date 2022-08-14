Advertisement

عربي-دولي

وزير دفاع سلوفاكيا: لم نسلم طائرات ميغ 29 لأوكرانيا

Lebanon 24
14-08-2022 | 11:31
A-
A+
Doc-P-980800-637960987492265783.jpg
Doc-P-980800-637960987492265783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد أن مقاتلات ميغ 29 التابعة لسلاح الجو السلوفاكي ما زالت موجودة في الجمهورية، لكنه قال إن المفاوضات بشأن مصيرها ما زالت جارية.

بحسب الوزير: "مقاتلات ميغ 29 ما زالت متواجدة في قاعدة سيلياتش الجوية (في وسط سلوفاكيا)، وستظل تحرس مجالنا الجوي حتى نهاية آب، وبالإمكان رؤيتها في 27-28 آب (في أيام الطيران العالمي) في قاعدة كوهينيا الجوية (غرب البلاد)، حيث سننفصل عنها رسميا هناك. حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وعندما تتغير الأوضاع، سنبلغكم بذلك". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:22 | 2022-08-14
15:00 | 2022-08-14
14:30 | 2022-08-14
14:00 | 2022-08-14
13:30 | 2022-08-14
13:00 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website