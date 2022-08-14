وزير دفاع سلوفاكيا: لم نسلم طائرات ميغ 29 لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد أن مقاتلات ميغ 29 التابعة لسلاح الجو السلوفاكي ما زالت موجودة في الجمهورية، لكنه قال إن المفاوضات بشأن مصيرها ما زالت جارية.



بحسب الوزير: "مقاتلات ميغ 29 ما زالت متواجدة في قاعدة سيلياتش الجوية (في وسط سلوفاكيا)، وستظل تحرس مجالنا الجوي حتى نهاية آب، وبالإمكان رؤيتها في 27-28 آب (في أيام الطيران العالمي) في قاعدة كوهينيا الجوية (غرب البلاد)، حيث سننفصل عنها رسميا هناك. حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وعندما تتغير الأوضاع، سنبلغكم بذلك".

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