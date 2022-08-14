رجل يصدم حاجزا أمنيا لمبنى الكابيتول.. وهذا كان مصيره

أعلنت الشرطة الأميركية، الأحد، أن رجلاً صدم سيارته بحاجز أمني بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ثم بدأ بإطلاق النار في الهواء من السيارة المحترقة قبل أن يطلق النار على نفسه.

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وقالت إن الرجل بعد أن صدم الحاجز الأمني أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء قبل أن يقتل نفسه، مشيرة إلى عدم سقوط أي إصابات، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".



كما قالت شرطة الكابيتول إن الرجل أطلق النار على نفسه عندما اقترب منه الضباط، وأعلنت وفاته في وقت لاحق.

هذا ولم تكشف الشرطة هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه حتى اللحظة.