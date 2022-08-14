استطلاع بريطاني يظهر مفاجأة.. هذا من اختاره المحافظون!

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه موقع Opinium، أن معظم أعضاء حزب المحافظين ما زالوا يفضلون رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، على أي من المرشحين اللذين يتنافسان على تولي المنصب.



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وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو 68٪ من أعضاء الحزب ذهبت أصواتهم لبوريس جونسون، مقابل 19٪ ذهبت إلى ريشي سوناك. وأضافت المعلومات أن نحو 63٪ من أعضاء الحزب يفضّلون رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون مقارنة بـ 22٪ لصالح المرشحة ليز تراس.وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو 68٪ من أعضاء الحزب ذهبت أصواتهم لبوريس جونسون، مقابل 19٪ ذهبت إلى ريشي سوناك.