Advertisement

عربي-دولي

استطلاع بريطاني يظهر مفاجأة.. هذا من اختاره المحافظون!

Lebanon 24
14-08-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-980808-637961003560869113.jpg
Doc-P-980808-637961003560869113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه موقع Opinium، أن معظم أعضاء حزب المحافظين ما زالوا يفضلون رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، على أي من المرشحين اللذين يتنافسان على تولي المنصب.
وأضافت المعلومات أن نحو 63٪ من أعضاء الحزب يفضّلون رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون مقارنة بـ 22٪ لصالح المرشحة ليز تراس.
Advertisement

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو 68٪ من أعضاء الحزب ذهبت أصواتهم لبوريس جونسون، مقابل 19٪ ذهبت إلى ريشي سوناك.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:52 | 2022-08-14
17:37 | 2022-08-14
16:59 | 2022-08-14
16:30 | 2022-08-14
16:00 | 2022-08-14
15:30 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website