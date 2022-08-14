الخطر يزداد يوماً بعد يوم.. هل بات الارهاب النووي يهدد أوكرانيا؟







وقال رئيس بلدية إنرغودار، حيث تقع المحطة، دميترو أورلوف، لفرانس برس: "ما يحصل هناك يعد إرهابا نوويا صريحا وقد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة.. يزداد الخطر كل يوم".

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وأضاف أن "الوضع خطير وما يثير القلق أكثر هو عدم وجود أي عملية لخفض التصعيد". كتب موقع "سكاي نيوز": حذّر رئيس بلدية المدينة، التي تقع فيها محطة زابوريجيا، من أن خطر وقوع كارثة في المحطة النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية "يزداد كل يوم".وقال رئيس بلدية إنرغودار، حيث تقع المحطة، دميترو أورلوف، لفرانس برس: "ما يحصل هناك يعد إرهابا نوويا صريحا وقد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة.. يزداد الخطر كل يوم".وأضاف أن "الوضع خطير وما يثير القلق أكثر هو عدم وجود أي عملية لخفض التصعيد".

وتعرّضت المنشأة للقصف مرات عدة هذا الأسبوع، بينما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالتصعيد.



واتهمت أوكرانيا روسيا بنشر قوات وأسلحة في المحطة وشن هجمات واستخدام المحطة الذرية درعا لمنع الجنود الأوكرانيين من الرد.