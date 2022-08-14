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السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم كنيسة أبو سيفين

Lebanon 24
14-08-2022 | 15:30
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد.


وتلقى البابا تواضروس الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.
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