التيار الصدري يحدد موعد التظاهرات "المليونية"

حدد صالح العراقي، المقرب من الزعيم السياسي والديني العراقي، مقتدى الصدر، السبت المقبل، موعدا لانطلاق التظاهرات "المليونية" التي دُعي لها في وقت سابق.



وقال العراقي في تغريدة إن التظاهرة ستنطلق من ساحة التحرير عصر يوم السبت قبل التوجه إلى ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء.

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