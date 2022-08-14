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عربي-دولي

في بذكرى الانسحاب من أفغانستان.. هذا ما أعلنته واشنطن

Lebanon 24
14-08-2022 | 16:59
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في الذكرى الأولى لسيطرة حركة طالبان على أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه يعتزم توزيع مذكرة في الكونغرس تدافع عن قرار الرئيس جو بايدن بشأن سحب القوات من أفغانستان قبل عام، وفق ما نقله تقرير لموقع "أكسيوس".
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وقال التقرير نقلا عن نسخة من الوثيقة إن المذكرة تفيد بأن قرار بايدن عزز الأمن القومي من خلال إطلاق سراح عسكريين وأفراد مخابرات مهمين.

تقرير الجمهوريين
يأتي ذلك فيما حذر نواب جمهوريون اليوم، من إمكانية استفادة روسيا والصين وإيران من جهود أفراد سابقين في أجهزة الأمن الأفغانية لديهم معرفة حساسة بكيفية سير العمليات الأميركية وبقوا في البلاد بعد انتهاء عمليات الإجلاء الأميركية، سواء عبر التجنيد أو الإكراه، وقالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطأت بعدم منحهم الأولوية خلال الإجلاء.

وقال الأعضاء الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في تقرير بمناسبة الذكرى الأولى لاستيلاء طالبان على كابل "هذا الاستنتاج صحيح بشكل خاص، نظرا إلى التقارير التي تفيد بأن بعض العسكريين الأفغان السابقين فروا إلى إيران"، وفق ما نقلته "رويترز".
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