في بذكرى الانسحاب من أفغانستان.. هذا ما أعلنته واشنطن

في الذكرى الأولى لسيطرة حركة طالبان على أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه يعتزم توزيع مذكرة في الكونغرس تدافع عن قرار الرئيس جو بايدن بشأن سحب القوات من أفغانستان قبل عام، وفق ما نقله تقرير لموقع "أكسيوس".

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