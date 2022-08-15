بعد مأساة كنيسة "أبو سيفين".. تضامن عربي ودولي واسع مع مصر

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أعربت دول عدة عن خالص تعازيها لمصر حكومة وشعبا في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.وعبّرت دولة الإمارات عن "تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي إثر الحريق الذي اندلع في الكنيسة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك سلمان في برقية التعزية: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه".وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع، وقدمت أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق.وبعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث الحريق.وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن "البرقية تضمنها خالص تعازي السلطان هيثم للرئيس السيسي ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق، داعيًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين".من جانبها، أعربت مملكة البحرين عن تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها الشقيق وأسر وعائلات الضحايا. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، فى هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لمصر بضحايا الحادث.