29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
33
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
31
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتلت ورميت بمكب نفايات.. نهاية مأساوية لابنة الـ8 سنوات
Lebanon 24
15-08-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد نحو أسبوع من اختفائها من أمام منزلها بحي المهاجرين في مدينة حمص وسط سوريا، عثرت أجهزة الأمن السورية على جثة الطفلة جوي استانبولي، البالغة 3 أعوام، مشوهة ومرمية في مكب نفايات.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية السورية: "بعد العثور على جثة طفلة مرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص، ومن خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي على جثة الفتاة تبين أنها تعود للطفلة جوى استانبولي، التي فقدت منذ يوم 8 من الشهر الجاري وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها".
Advertisement
وأضافت: "تبين أن سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وقرر القاضي تسليم الجثة لذويها أصولا، التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها".
وضجت المنصات والشبكات الاجتماعية السورية بموجة غضب وحزن عارمين على انتهاء قصة اختفاء الطفلة بهذه الطريقة المأساوية البشعة.
وتساءل رواد مواقع التواصل باستهجان عن السبب الذي يدفع لخطف وقتل طفلة بعمر الورود بتهشيم رأسها وتشويهها، ومن ثم إلقائها جثة هامدة في مكب للقمامة.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
07:04 | 2022-08-14
14/08/2022 07:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
15:24 | 2022-08-14
14/08/2022 03:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
07:00 | 2022-08-14
14/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة ومُراسلة الـ LBCI السابقة وزوجة النائب بإطلالة أنيقة بالأحمر (صور)
Lebanon 24
مذيعة ومُراسلة الـ LBCI السابقة وزوجة النائب بإطلالة أنيقة بالأحمر (صور)
04:35 | 2022-08-14
14/08/2022 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-08-15
هذا ما اعلنته الصين عن مناوراتها الجديدة!
03:30 | 2022-08-15
في أوكرانيا: الولايات المتحدة لا تخشى الخسارة وحسب بل الفوز أيضاً!
03:00 | 2022-08-15
"خطر عالمي"...سلطات زابوروجيه تدعو لفرض "نظام الهدوء" حول المحطة النووية
02:30 | 2022-08-15
كوريا الجنوبية تغري جارتها الشمالية بالمساعدات للتخلي عن "النووي"..اليكم التفاصيل!
02:15 | 2022-08-15
والدة طاعن سلمان رشدي تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته
02:00 | 2022-08-15
زوجة سلمان رشدي السابقة تعلق على حالته الصحية..هذا ما قالته!
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
15/08/2022 11:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
15/08/2022 11:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
15/08/2022 11:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact