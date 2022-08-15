بمساعدة هذه الدولة..كييف تخطط لتدمير جسر القرم!





ولفت البرلماني الأوكراني إلى حديث الخبير إيغور كوروتشينكو على قناة "روسيا- 1" التلفزيونية، الذي أشار إلى وجود معلومات تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني يشرف بشكل شخصي على صياغة خطة تدمير جسر القرم.

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وأضاف غونتشارينكو: "ناقشنا مع الوزير البريطاني بن والاس، خطة تدمير جسر القرم في يونيو الماضي". قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، إن سلطات كييف أجرت محادثات مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال قمة الناتو في يونيو الماضي، حول خطة لتدمير جسر القرم.ولفت البرلماني الأوكراني إلى حديث الخبير إيغور كوروتشينكو على قناة "روسيا- 1" التلفزيونية، الذي أشار إلى وجود معلومات تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني يشرف بشكل شخصي على صياغة خطة تدمير جسر القرم.وأضاف غونتشارينكو: "ناقشنا مع الوزير البريطاني بن والاس، خطة تدمير جسر القرم في يونيو الماضي".

ونشر البرلماني الأوكراني كذلك، صورا للمفاوضات ظهر هو فيها مع وزير الدفاع البريطاني، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



في الفترات السابقة، أعلنت شخصيات عسكرية وسياسية أوكرانية بشكل دوري عن رغبة سلطات كييف في ضرب جسر القرم.



من جانبها أكدت روسيا، أنه يتم ضمان أمن شبه الجزيرة الروسية بفضل الإجراءات الوقائية التي يتخذها الجيش الروسي. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو على علم بالتهديدات التي يتعرض لها جسر القرم، يتم أخذ ذلك بالاعتبار.

(روسيا اليوم)