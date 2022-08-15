في أوكرانيا: الولايات المتحدة لا تخشى الخسارة وحسب بل الفوز أيضاً!

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هل تخشى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الانتصار في أوكرانيا؟ في الواقع، إن الولايات المتحدة تخشى الانجرار بعد أن تكون قد كشفت عن نواياها وذلك في حال فوز أوكرانيا أو خسارتها للحرب.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "في الواقع، قد يتطلب أي سيناريو انتصار تقريبًا تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإبرام الصفقة، وبالتالي لرسم خط أحمر ضد مسرحية اليأس الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أن الكثير من الأمور غير المرتبطة بالنصر أو الهزيمة ستجعل من الصعب تجنب التدخل الأميركي إذا راهنت الولايات المتحدة بشكل كبير على النصر أو حتى إذا لم تفعل ذلك. وبظل تغلغل الدولتين في مؤسسات النخبة والاستخبارات لدى بعضهما البعض، هل تعتقد أن الجيش الروسي لن يتمكن من إطلاق النار على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟ إلا أن زيلينسكي هو بمثابة بطل للجمهور الغربي ولا يستطيع بوتين التأكد من عواقب مثل هذا العمل. ففي كل مرة تقوم فيها قواته الجوية بإلقاء قنبلة، يجب على بوتين أن يقلق من سقوطها على دار للأيتام أو على أحد المشاهير الزائرين. يخشى بوتين أيضًا من الأشياء التي قد تفعلها أوكرانيا والتي قد يضطر إلى الرد عليها - كما تفعل الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أنها غير داعمة للضربات على روسيا. حذر الكرملين من عواقب وخيمة إذا قصفت أوكرانيا جسرا حيويا في شبه جزيرة القرم. قد يندرج هجوم القوات الخاصة يوم الاثنين على قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم في نفس الفئة اعتمادًا على كيفية اختيار بوتين للرد. لا يمكن للكرملين ولا الولايات المتحدة أن يثقوا في الدفاع الجوي الروسي لوقف طائرة ميغ أوكرانية مصممة على قصف القبة البصلية في موسكو أو مكتب بوتين الخاص".وتابعت الصحيفة، "هذا لا يعني أن الغرب يجب ألا يزيد من دعمه، لا بل على العكس تمامًا. لكن يجب الاستعداد لما يستلزمه ذلك. تكمن المشكلة في بعض دعوات تحقيق النصر في عنصرها السحري، وهو الشرط غير المعلن بأن أوكرانيا يمكنها توفير النصر دون أن يتدخل حلف الناتو. سيتعين على الناتو أن يتدخل إذا كان يريد أي شيء آخر غير الصراع المجمد الذي يستمر دون حل (للأسف النتيجة المفضلة للكثيرين في الغرب). لا يمكن لبوتين أن يخسر أمام أوكرانيا، عليه أن يخسر أمام الناتو. في آخر تحديثات الحرب المنفصلة، أكد كل من المجلس الأطلسي وراند كورب، وهما مؤسستان فكريتان، على إمكانية أن يسعى زعيم الكرملين إلى مواجهة مسلحة مع الولايات المتحدة لإنقاذ موقعه في الداخل. على الرغم من كل الحجج المشكوك فيها المقدمة حول دور الناتو المزعوم في إثارة حرب اليوم، يجب الملاحظة أن الناتو ليس تحالفًا عسكريًا بقدر ما هو تحالف نزع السلاح، حيث تقلصت ترسانته بشكل كبير منذ الحرب الباردة. سعت دول مثل بولندا وجمهورية التشيك إلى العضوية لتجنب الاضطرار إلى تطوير وسائل الردع الخاصة بها. إن التحالف الغربي عبارة عن تحالف من الدول التي تفضل الاحتماء خلف الولايات المتحدة بدلاً من الإنفاق على الدفاع. ومع ذلك، فإن الناتو، المدعوم بناتج محلي إجمالي مشترك أكبر بمقدار 25 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، لا يزال متفوقًا بشكل كبير على روسيا في القوة العسكرية التقليدية، وبوتين يعرف ذلك. بفضل حربه الفاشلة الباهظة، يعرف أيضًا أن لديه أقل وأقل لمقاومة التدخل الغربي باستثناء تهديد هرمجدون النووي، وهو ما لم يوافق عليه المليارديريون الذين يدعمون نظامه".وأضافت الصحيفة، "يتجلى هذا في رقصة "السبعة أوشحة" الشاقة الخاصة به حول ما إذا كان يجب ضم الأراضي الأوكرانية ووضعها تحت المظلة النووية الروسية. هذا ما يجعل بوتين مترددا، لأنه إذا أصدر الإعلان ورفضت الولايات المتحدة وأوكرانيا الإنبهار به، فقد يواجه معضلة كارثية شخصيًا بين الانسحاب أو استخدام السلاح النووي. لا يجب أن ننسى قلقه قبل الحرب بشأن ما سيحدث إذا سُمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو ومن ثم محاولتها استعادة شبه جزيرة القرم. لقد أربك بوتين الرهانات الإشكالية على الخطوط الحمراء التي لا يستطيع فرضها (وبمعنى ما كان يتوسل أوروبا والولايات المتحدة لإنقاذه). هذا لا يعني أن الحرب قد انتهت بالفعل باستثناء إطلاق النار كما يود بعض الأوروبيين المحافظين. لكن ما قد تم تحديدا هو أن أوكرانيا هي دولة مستقلة: بوتين يعرف الآن أنها لن تصبح منطقة ملحقة لروسيا. لقد فاتت تلك الفرصة بالفعل. لكن لدى بوتين ما يقاتل من أجله حتى الآن، لتجنب أسوأ عواقب عدوانه الفاشل، حيث أصبحت أوكرانيا قوة عسكرية عظمى إقليمية، وأصبحت أقوى وأقوى بدعم غربي، بينما تصبح روسيا أضعف وأضعف في ظل العقوبات، وارتباطها الصيني، والحرب التي لا تعرف كيف تخرج منها".وختمت الصحيفة، "هناك حل واضح بالنسبة لروسيا: قبول وجود أوكرانيا والنمو معًا في ازدهار وأمان. لكن هذا الحل سيتطلب رحيل بوتين".