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إقتصاد

بالأرقام.. إليكم قائمة بأقوى 10 اقتصادات عالمياً خلال العام 2022

Lebanon 24
15-08-2022 | 12:00
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تواصلُ الولايات المتحدة تصدّر قائمة أقوى الاقتصادات عالمياً عام 2022 بناتج محلي إجمالي يناهز 25.3 تريليون دولار.
 
وفي ما خصّ المرتبة الثانية، فقد حلّت فيها الصين بناتج محلي إجمالي يناهز 19.9 تريليون دولار، بينما حلت اليابان في المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 4.9 تريليون دولار.
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أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب المانيا التي تتميز بناتج محلي إجمالي يناهز 4.3 تريليون دولار، لتأتي بعدها المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بناتج محلي يصل إلى 3.4 تريليون دولار.
 
وعلى صعيد المرتبة السادسة، فقد تربّعت الهند بناتج محلي إجمالي يصل إلى 3.3 تريليون دولار، بينما جاءت فرنسا في المرتبة السابعة بناتج محلي إجمالي يناهز 2.9 تريليون دولار.
 
كذلك، فقد حلّت كندا في المرتبة الثامنة بناتج إجمالي محلي بلغ 2.2 تريليون دولار، في حين أن المرتبة التاسعة كانت من نصيب إيطاليا التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 2.1 تريليون دولار.
 
أما المرتبة العاشرة فكانت للبرازيل بناتج محلي إجمالي بلغ 1.8 تريليون دولار. 
 
 
 
 
(العربي الجديد)
 

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