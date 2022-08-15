بالتفاصيل.. تعرفوا على أكثر الدول العربية إنتاجاً للكهرباء

تعتبرُ المملكة العربية السعودية أكثر الدول العربية انتاجاً للكهرباء في العام 2021 بإجمالي انتاج 357 تيراواط/ساعة، في حين بلغت حصتها من الكهرباء المولّدة عالمياً 1.3%.

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أما في المرتبة الثانية فكانت من حصة مصر بإجمالي انتاج 210 تيراواط/ساعة، في حين أنّ حصتها من الانتاج العالمي للكهرباء بلغ 0.7%.

وفي ما خصّ المرتبة الثالثة، فقد كانت من نصيب الإمارات التي تنتج 139 تيراواط/ساعة بينما تبلغ حصتها من الانتاج العالمي للكهرباء 0.5%.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الجزائر التي تنتج 84 تيراواط/ساعة في حين أن حصتها من الانتاج العالمي للكهرباء تصل إلى 0.3%.

وفي المرتبة الخامسة، حلت الكويت بإجمالي انتاج 80 تيراواط/ساعة بينما بلغت حصتها من الانتاج العالمي للكهرباء 0.3%.

وفي المرتبة السادسة، جاءت قطر بإجمالي انتاج 52 تيراواط/ساعة في حين أن حصتها من الانتاج العالمي للكهرباء وصلت إلى 0.2%.

وفي المرتبة السابعة، كانت عُمان بإجمالي انتاج 41.5 تيراواط/ساعة في حين أن حصتها من الانتاج العالمي للكهرباء بلغت 0.1%.

مع هذا، فقد تربع المغرب في المرتبة الثامنة بإجمالي انتاج 41 تيراواط/ساعة في حين أن حصته من الانتاج العالمي للكهرباء بلغ 0.1%.

(الشرق للأخبار)