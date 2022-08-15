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عربي-دولي

ضابط سوري يكشف الهدف الذي طاله القصف الإسرائيلي في طرطوس

Lebanon 24
15-08-2022 | 05:36
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قالت مخابرات إقليمية ومصادر عسكرية سورية إن إسرائيل قصفت أهدافاً إيرانية في سلسلة ضربات جرى تنفيذها الأحد، على مقربة من القواعد العسكرية الرئيسية لروسيا في سوريا على ساحل البحر المتوسط.

وقال الجيش السوري في وقت سابق إن 3 عسكريين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجومين إسرائيليين متزامنين جنوبي محافظة طرطوس، وآخر على العاصمة دمشق.
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وقال اثنان من المنشقين العسكريين السوريين المطلعين على المنطقة إن الضربات على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق استهدفت مواقع يديرها حزب الله.

وقال ضابط بالجيش السوري في منطقة طرطوس الساحلية لـ"رويترز" طالباً عدم نشر اسمه إنه تم استهداف قاعدة إيرانية قرب قرية أبو عفصة جنوبي المدينة الساحلية إلى جانب محطة رادار ودفاع جوي قريبة.

وشنت إسرائيل مئات الضربات ضد ما يُعتقد أنها أهداف إيرانية في السنوات الأخيرة، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز القواعد العسكرية الرئيسية لروسيا.

ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون وإقليميون إن الهدف من تلك الضربات هو الحد من ترسخ إيران المتزايد في سوريا.

وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط في ميناء طرطوس حيث ترسو السفن الحربية الروسية، بينما تقع قاعدة حميميم الجوية الرئيسية لروسيا في محافظة اللاذقية القريبة أيضاً.
 
 
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