بالفيديو.. روسيا تستعرض قدرات طائرتها المسيّرة "لانسيت" (فيديو)

قدراتها التدميرية عالية ودقيقة.. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأحدث طائراتها الدرون الهجومية من طراز "لانسيت"#روسيا#الحدث pic.twitter.com/wYmvcde8nj
— ا لـحـدث (@AlHadath) August 15, 2022
قدراتها التدميرية عالية ودقيقة.. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأحدث طائراتها الدرون الهجومية من طراز "لانسيت"#روسيا#الحدث pic.twitter.com/wYmvcde8nj
تدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية بواسطة الروسية بدون طيار كاميكازي "لانسيت". يفترض اتجاه خيرسون pic.twitter.com/xJWjdju0v9
— الحرب الروسية الأوكرانية 🇺🇦🇷🇺 (@russianwarnews) August 13, 2022
تدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية بواسطة الروسية بدون طيار كاميكازي "لانسيت". يفترض اتجاه خيرسون pic.twitter.com/xJWjdju0v9