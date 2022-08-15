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عربي-دولي
بعد حريق كنيسة أبو سيفين.. بوتين يُبرق إلى السيسي مُعزياً
Lebanon 24
15-08-2022
|
08:30
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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية الحريق المأساوي الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة.
وقال الكرملين إن نص الرسالة جاء كالتالي: "السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازي في العواقب المأساوية للحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقائهم حزنهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الضحايا".
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وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".
وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر 2 منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.
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