الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق متشعب لـ"حماس"

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ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الجيش الإسرائيلي أحبط حفر نفق وصل إلى داخل إسرائيل من دون أن يخترق العائق الأمني الذي اكتمل بناؤه العام الماضي.ووفقاً للقناة، فإن النفق يعود لحركة "حماس"، ومساره لم يجتز العائق الأمني الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي وصف بأنه "يشكل عاملاً أمنياً مهما في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد على المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية".وقال قائد فرقة غزة العميد نيمرود ألوني بهذا الشأن: "تعمل قوات تابعة لفرقة غزة، على مدى الأسابيع الأخيرة، في المنطقة التابعة للواء الشمالي لإحباط نفق تابع لمنظمة حماس. النفق هو عبارة عن نفق هجومي متشعب لشقيْن، اجتاز الأراضي الإسرائيلية لكنه لم يجتز منطقة العائق الأمني الجديد، وبالتالي لم يشكل خطرا على مواطني إسرائيل في أي مرحلة من المراحل".ولفت ألوني إلى أن "الحديث عن مسار نفق تمت مهاجمته خلال عملية (حارس الأسوار) بفضل المؤشرات التي وردت من العائق الجديد حول تواجده في المنطقة. في الآونة الأخيرة، تم بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم، وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقيْن".ووصف قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي إحباط حفر النفق، بأنه "يعد جزءاً من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضراراً جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لحماس".