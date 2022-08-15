محادثات فيينا النووية.. ترقب عالمي حذر للنتائج

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إنه تم إحراز تقدم نسبي في محادثات فيينا النووية، لكن التقدم لم يلب تماماً المطالب القانونية لطهران.وأفادت الخارجية الإيرانية بأن المشاورات جارية على أعلى المستويات، إذ أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب إذا تم الأخذ بعين الاعتبار خطوط إيران الحمراء.وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده سترد على النص النهائي للاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاق النووي، بحلول منتصف ليل الاثنين.ودعا عبد اللهيان، الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015، مضيفاً: "ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة في حل المسائل المتبقية".وأكمل قائلاً: "مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات".واختتمت، الاثنين الماضي في فيينا، محادثات إعادة إحياء اتفاق إيران النووي المتداعي مع القوى العالمية، فيما انتهت الأطراف من وضع نص نهائي للتشاور بشأنه.ووزع الاتحاد الأوروبي "النص النهائي" لإعادة إحياء الاتفاق النووي التاريخي، الذي يضمن لإيران تخفيفا للعقوبات مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي.وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على "تويتر": "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهو الآن في نص نهائي، ومع ذلك خلف كل قضية فنية وكل فقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم الدول المعنية".وذكر السفير الروسي ميخائيل يوليانوف، الذي مثل مصالح موسكو في المحادثات، أن الأطراف "تحتاج الآن إلى تحديد ما إذا كانت المسودة مقبولة بالنسبة لها، وفي حال عدم وجود أي اعتراض، سيستأنف الاتفاق النووي".وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "النص الذي طرحه الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015".وأضافت: "الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي"، متابعة: "إيران قالت مرارا إنها مستعدة لإحياء الاتفاق النووي، لنرى ما إذا كانت أفعالهم تتسق مع أقوالهم".