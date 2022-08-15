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عربي-دولي

التحالف الدولي: قاعدة التنف في سوريا تعرضت لهجوم بمسيرات

Lebanon 24
15-08-2022 | 11:00
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أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" أن قواته تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار قرب قاعدة التنف الأميركية في جنوب شرق سوريا، مؤكداً عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وقال التحالف في بيان له إن قواته بالتنسيق مع "شركائها في جيش مغاوير الثورة" ردت على هجوم شنته عدة طائرات بدون طيار في محيط ثكنة التنف حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الاثنين.
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وأوضح البيان أنه تم اعتراض أحدى الطائرات وتفجير أخرى داخل مجمع قوات "مغاوير الثورة" دون أن تقع هناك إصابات أو أضرار تذكر.

من جانبه، قال "جيش المغاوير" عبر "تويتر" إن "حامية التنف تعرضت صباح اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات بهدف قتل جنودنا".

وأضاف أن قواته استجابت مع القوات الأميركية "بشجاعة"، مشيراً إلى أن الهجوم "لم يتسبب في وقوع إصابات".
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