o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التحالف الدولي: قاعدة التنف في سوريا تعرضت لهجوم بمسيرات
Lebanon 24
15-08-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" أن قواته تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار قرب قاعدة التنف الأميركية في جنوب شرق سوريا، مؤكداً عدم وقوع إصابات جراء الحادث.
وقال التحالف في بيان له إن قواته بالتنسيق مع "شركائها في جيش مغاوير الثورة" ردت على هجوم شنته عدة طائرات بدون طيار في محيط ثكنة التنف حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الاثنين.
Advertisement
وأوضح البيان أنه تم اعتراض أحدى الطائرات وتفجير أخرى داخل مجمع قوات "مغاوير الثورة" دون أن تقع هناك إصابات أو أضرار تذكر.
من جانبه، قال "جيش المغاوير" عبر "تويتر" إن "حامية التنف تعرضت صباح اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات بهدف قتل جنودنا".
وأضاف أن قواته استجابت مع القوات الأميركية "بشجاعة"، مشيراً إلى أن الهجوم "لم يتسبب في وقوع إصابات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
Lebanon 24
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
03:45 | 2022-08-15
15/08/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
15:24 | 2022-08-14
14/08/2022 03:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً
15:27 | 2022-08-14
14/08/2022 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.. إليكم ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
قصفٌ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.. إليكم ما يجري (فيديو)
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2022-08-15
الحكومة البريطانية: جونسون مجاز ولن يشارك في أي ارتباطات
12:30 | 2022-08-15
إيران.. اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية
12:00 | 2022-08-15
بالأرقام.. إليكم قائمة بأقوى 10 اقتصادات عالمياً خلال العام 2022
11:30 | 2022-08-15
زاخاروفا: موسكو قلقة من هوس الاتحاد الأوروبي بـ"التهديد الروسي"
10:30 | 2022-08-15
فيديو لسياسي كندي في موقف محرج.. هذا ما حصل معه
10:00 | 2022-08-15
صفقات بيع السلاح الروسي للشرق الأوسط.. هل ستتوقف؟
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
15/08/2022 20:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
15/08/2022 20:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
15/08/2022 20:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact