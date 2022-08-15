لماذا لم تُرسل الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تعاني من أزمة غذائية؟

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مرّ ما يقرب من أسبوعين منذ أن أبحرت أول سفينة من أوديسا، تحمل 26 طناً من حبوب الذرة الأوكرانية بموجب الاتفاق الروسي الأوكراني الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "تم الترحيب بهذه الخطوة باعتبارها خطوة يمكن أن تخفف من أزمة الغذاء العالمية وتنهي الجوع في البلدان المنكوبة. أوكرانيا لديها حوالي 20 مليون طن من الحبوب متبقية من محصول العام الماضي، في حين يقدر محصول القمح هذا العام أيضًا بنحو 20 مليون طن. ولكن بدلاً من التوجه إلى الجنوب من الكرة الأرضية، تبحر السفن التي تنقل زيت بذور الذرة وزيت دوار الشمس إلى دول مثل تركيا والمملكة المتحدة وأيرلندا والصين. لماذا؟ قال مسؤول أوكراني مطلع على الوضع إن معظم السفن التي تحمل الشحنة كانت تجلس في أوديسا وتشورنومورسك ويوجني منذ بداية الحرب في أواخر شباط، مضيفًا أن هذا هو سبب حملها للذرة بدلاً من القمح.وقال المسؤول: "لقد تم التفاوض على وجهة الشحنة بين المورد والمشترين، وهي أنشطة تجارية بالكامل". وأضاف: "نحن لا نقرر إلى أين ستتجه. نحن في سوق حرة". وقال المسؤول إن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيشتري الحبوب الأوكرانية مباشرة لتصديرها إلى بلدان الجنوب والدول التي تعاني من المجاعة".وأضاف الموقع، "حملت 12 سفينة من أصل 18 سفينة كانت موجودة في أرصفة السفن الأوكرانية بالإضافة إلى أربع سفن خارج أوكرانيا حتى الآن 379000 طن من الذرة و6000 طن من زيت بذور دوار الشمس و3000 طن من بذور دوار الشمس و11000 طن من فول الصويا و50300 طن من لب دوار الشمس، والتي تستخدم في الغالب كغذاء للحيوان أو وقود. قالت يفغينيا جابر، المستشارة الأوكرانية السابقة والزميلة الأولى في مركز الدراسات التركية الحديثة بجامعة كارلتون في أوتاوا، كندا، "يعتمد كثيرون على السفن الموجودة لدينا بالفعل في الموانئ. وتعطى الأولوية لهم". وأضافت: "ثانيًا، إنها مسألة فنية تتعلق بإعداد الوثائق. بعد مرور خمسة أشهر، علينا التأكد من أنها صالحة، وأن السفن مزودة بالعمال. وهذا يؤثر أيضًا على قضية تشكيل تلك القوافل". كان هناك 2000 بحار من جميع أنحاء العالم تقطعت بهم السبل في الموانئ الأوكرانية في بداية الحرب. يُعتقد الآن أن الرقم بات أقل من 450. وقالت جابر إن معظم السفن الجديدة القادمة من أوكرانيا متجهة إلى تركيا لأن الترتيبات الأمنية تعني أن هناك توقعًا بأن روسيا لن تهاجم الشحنات المنقولة إلى تركيا. تشير البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع التركية إلى أن 192 ألف طن من الذرة، أي أكثر من نصف كمية الذرة التي تم تصديرها، تم تفريغها في تركيا".وأضاف الموقع، "قال وزير الزراعة التركي، فاهيت كيريشي، للصحفيين في حزيران إن أنقرة تسعى للحصول على خصم بنسبة 25 في المائة على الحبوب الأوكرانية. ورفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، هذا الادعاء يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي. وقالت جابر، مشيرة إلى الاتفاق الروسي الأوكراني الذي أبرم في بداية الشهر، "لقد أجرينا الكثير من الأبحاث، وأكبر قدر ممكن من الأبحاث، ويمكنني أن أخبرك أنه لم يكن هناك خصم مدمج في اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود التي تم توقيعها في اسطنبول". وأضافت: "علاوة على ذلك، لسنا على علم بأي اتفاقية أخرى من شأنها أن تضمن مثل هذا الخصم". ومع ذلك، تتمسك المصادر التركية بالرأي القائل بأن البيع المباشر بين الموردين والمشترين الأوكرانيين في تركيا قد يوفر مثل هذا الخصم. تكافح تركيا مع ارتفاع معدلات التضخم حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة العملة في البلاد. فقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 91.6 في المئة في أيار، وفقا لبيانات رسمية. وقال المسؤول الأوكراني للموقع إن تركيا مُنحت الأولوية لدورها في التوسط في صفقة الحبوب. وأضاف: "نعم، الشحنة ممتلئة في البداية بالذرة بسبب السفن التي كانت ترسو على الأرصفة، ولن تذهب إلى دول العالم الثالث التي تعاني من أزمة غذائية، لكنهم خفضوا بالفعل أسعار المواد الغذائية، مما كان له تأثير مهم"."وبحسب الموقع، "قالت جابر إن معظم المشترين العالميين مثل المملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا يعيدون بيع شحنة الحبوب المستوردة، مما يعني أنها قد تنتهي في البلدان الفقيرة. وقال جابر للموقع: "في حالة تركيا، على سبيل المثال، معظم الحبوب التي تشتريها تركيا في أوكرانيا، فهي ليست للاستهلاك المحلي، إنها لإعادة التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأفادت وكالة "رويترز" أن الموانئ الثلاثة المشاركة في الصفقة لديها القدرة الإجمالية على شحن حوالي ثلاثة ملايين طن شهريًا، ويتوقع البعض أن هذا المستوى من الصادرات يمكن أن يتحقق في تشرين الأول. هناك أيضًا بُعد سياسي في اللعبة نظرًا لوجود شكوك في أن روسيا مارست ضغوطًا على دول المنطقة حتى لا تشتري الحبوب الأوكرانية. وقالت جابر "لدينا روسيا هناك - فقد ألغت مصر للتو عقدا ضخما مع أوكرانيا بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إفريقيا". كما يتم في بعض الأحيان إعادة التفاوض على شحنات أخرى لأنها أمضت خمسة أشهر في أرصفة السفن الأوكرانية. بسبب مخاوف بشأن جودة الحبوب بسبب التأخير لمدة خمسة أشهر في شحنها، رفض مشتر لبناني الاستيلاء على سفينة الرازوني، التي كانت أول سفينة تنطلق من ميناء أوكراني على البحر الأسود. لكن الموردين وجدوا شخصاً آخر، وسوف تفرغ السفينة 1500 طن من الذرة في تركيا، قبل أن تتوجه إلى مصر مع باقي حمولتها التي تبلغ 27 ألف طن".وتابع الموقع، "أخبر أحمد الفارس، من وكالة أشرم البحرية، الموقع في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن عدد السفن التي تدخل وتخرج من أوكرانيا لا يزال منخفضًا. وقال "الوضع ليس جيدا للغاية. تتحرك سفينتان أو ثلاث فقط كل أسبوع. الاتفاق لا يزال غير متين". وقال فارس إن مالكي السفن سيرغبون على الأرجح في رؤية أسعار شحن أعلى ومزيد من الضمانات قبل إرسال سفنهم إلى البحر الأسود. كما بدأت شحنات القمح يوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. غادرت السفينة سورموفسكي من تشورنومورسك مع 3500 طن من القمح متجهة إلى تيكيرداغ، مما جعل تركيا أول مشتر للقمح بموجب الصفقة. يشرف مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه بموجب اتفاق روسيا وأوكرانيا على تنسيق السفن التي تنقل الحبوب. ويعمل في المركز موظفون من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، ولم يُسجل حتى الآن أي مشكلة كبيرة. يأمل المسؤولون الأتراك أن تخفف الصفقة من أزمة الغذاء العالمية وتزيد أيضًا من مكانة تركيا كوسيط".