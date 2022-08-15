إيران.. اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية

عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حول المفاوضات النووية.



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وأفاد باقري بأنه "بناء على الاستراتيجيات التي تم تحديدها لنا، أكدنا ضرورة إنهاء الادعاءات السياسية المتعلقة باتفاق الضمانات مع الوكالة، وكذلك الحصول على الضمانات اللازمة لاستدامة انتفاعنا الاقتصادي بالاتفاق وهاتين النقطتين شكلت محور محادثات فريق التفاوض في فيينا". وخلال الاجتماع، قدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني تقريرا مفصلا عن آخر مستجدات مفاوضات رفع العقوبات بينما تم الإعلان أن آراء الخبراء حول الموضوع في مرحلة الصياغة النهائية.وأفاد باقري بأنه "بناء على الاستراتيجيات التي تم تحديدها لنا، أكدنا ضرورة إنهاء الادعاءات السياسية المتعلقة باتفاق الضمانات مع الوكالة، وكذلك الحصول على الضمانات اللازمة لاستدامة انتفاعنا الاقتصادي بالاتفاق وهاتين النقطتين شكلت محور محادثات فريق التفاوض في فيينا".

وأضاف: "منذ عودة الوفد المفاوض إلى طهران، انعقدت اجتماعات عدة على مستوى الخبراء لمراجعة الأفكار المطروحة، وتلخيص هذه الاستنتاجات. وآراء الخبراء أصبح في المرحلة النهائية".



هذا وأكد المجلس ضرورة استمرار جهود فريق التفاوض والجهات المعنية الأخرى حتى التوصل إلى النتيجة النهائية.

(روسيا اليوم)