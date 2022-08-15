الحكومة البريطانية: جونسون مجاز ولن يشارك في أي ارتباطات

أكدت رئاسة الحكومة البريطانية أنه من غير المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء بوريس جونسون في أي ارتباطات هذا الأسبوع، حيث يستمتع بعطلة صيفية خارج البلاد هي الثانية في أقل من شهر.

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وأخذ جونسون عطلة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من التحذيرات من حدوث مزيد من التضخم وخطر حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام.وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين أن رئيس الوزراء "في إجازة هذا الأسبوع" وأنه لا يقوم بعمل يومي، مشيرا إلى أن "نائب رئيس الوزراء دومينيك راب يمكن تفويضه في أي اجتماعات".وأفاد بأنه "من الممكن الوصول إلى جونسون والتواصل معه عند الحاجة، كما أنه سيبقى على اطلاع بأي قضايا عاجلة"، مضيفا: "رئيس الوزراء سيتخذ قرارات بشأن الأمن القومي إذا لزم الأمر وسيتخذ قرارات عاجلة إذا لزم الأمر، وسيعود في نهاية هذا الأسبوع".وشدد على أن "جونسون يدفع ثمن إجازته بنفسه، لكنه رفض القول ما إذا "الإجراءات الأمنية المتخذة لحمايته ممولة من قبل دافعي الضرائب".