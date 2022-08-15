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عربي-دولي

طهران: واشنطن أرغمت على التراجع عن طموحاتها

Lebanon 24
15-08-2022 | 14:30
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قال المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، إن واشنطن تراجعت مرغمة، عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال جمشيدي إن الولايات المتحدة تراجعت عن هدفها الاستراتيجي الذي سعت إليه بالانسحاب من اتفاق عام 2015، وتطبيق سياسة الضغوط القصوى.
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وكتب جمشيدي عبر "تويتر" إن الولايات المتحدة تراجعت عن الهدف الاستراتيجي لإجبار إيران على التنازل عن حقوقها النووية.

وقال المسؤول الإيراني في تغريدة ثانية أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن "فرض قيود دائمة على نشاطات طهران النووية، والدخول في مفاوضات حول سياساتنا الإقليمية والدفاع الصاروخي المشروع".
 
وأضاف جمشيدي أن الولايات المتحدة "أُرغمت في النهاية على التراجع عن طموحاتها".
 
(روسيا اليوم) 
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