فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته ويليام روتو برئاسة كينيا

أعلنت لجنة الانتخابات الكينية، اليوم الاثنين، فوز المرشح ويليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك رغم تأجيل إعلان النتائج لساعات بسبب اعتراضات على النتائج المقرر إعلانها.

وقال رئيس اللجنة وافولا شيبوكاتي، في مؤتمر صحفي في العاصمة نيروبي، إن نائب الرئيس السابق روتو فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد بعد حصوله على 50.4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أي أكثر من 7 ملايين صوت.

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من جانبه، وجّه الرئيس المنتخب ويليام روتو، الشكر للمواطنين والمواطنات في البلاد، وذلك خلال كلمة له في مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات الذي نظمة لجنة الانتخابات المستقلة.

ويخلف روتو الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا الذي لم يدعم ترشيحه. ويغادر كينياتا منصبه في وقت لاحق في آب.

(سبوتنيك)