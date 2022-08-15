البنتاغون: إصابة وزير الدفاع الأميركي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الاثنين أن اختبار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أثبت إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف البنتاغون أنها المرة الثانية هذا العام التي يصاب فيها الوزير بالفيروس.

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وأشارت الوزارة إلى أن آخر اتصال شخصي له مع الرئيس جو بايدن كانت في 29 تموز.

جدير بالذكر أنه تم تشخيص إصابة بايدن لأول مرة بكورونا في 21 تموز، وبعد الانتهاء من دورة علاج "باكسلوفيد" التي استمرت خمسة أيام وشفاءه من المرض، عاد الرئيس الأميركي إلى الحجر العام بعد يومين من إعلان تعافيه حيث جاءت نتيجة فحوصاته لكورونا إيجابية للمرة الثانية.

(روسيا اليوم)