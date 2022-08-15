الخارجية الصينية: الشراكة بين بكين والرياض "استراتيجية وشاملة"

وصفت الصين شراكتها مع السعودية بأنها "استراتيجية وشاملة"، وأعلنت الخارجية الصينية أن بكين مستعدة لمواصلة العمل مع الرياض لتعميق التعاون وتعزيز الشراكة الثنائية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في تصريحات صحفية إن "العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاونا مثمرا في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التزام وتوجيه قادة البلدين".

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وأضاف أن بلاده "مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لمواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".

(روسيا اليوم)