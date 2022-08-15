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عربي-دولي

فلسطين.. إطلاق نار على جنود إسرائيليين في طولكرم

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:23
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن وقوع إطلاق نار، مساء اليوم الإثنين، بالقرب من طولكرم في منطقة الضفة الغربية.

وقال أدرعي عبر حسابه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "وردت تقارير عن إطلاق النار في منطقة التماس بالقرب من طولكرم".
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بدورها، أفادت قناة "العربية" عن وقوع إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب طولكرم، لافتة إلى أن "هناك أنباء عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين جراء الحادثة".
 
إلى ذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار نحو القوة العسكرية في طولكرم تمّ من سيارة وتجري مطاردتها من قبل الجيش.
 
 
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