فلسطين.. إطلاق نار على جنود إسرائيليين في طولكرم

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن وقوع إطلاق نار، مساء اليوم الإثنين، بالقرب من طولكرم في منطقة الضفة الغربية.وقال أدرعي عبر حسابه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "وردت تقارير عن إطلاق النار في منطقة التماس بالقرب من طولكرم".بدورها، أفادت قناة "العربية" عن وقوع إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب طولكرم، لافتة إلى أن "هناك أنباء عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين جراء الحادثة".